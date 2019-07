15-Jährige nach Sturz mit Mofa von Bus überrollt

Richtig schmerzhafter Unfall am Dienstag in den späten Nachmittagsstunden in Martinsdorf, einer Katastralgemeinde von Gaweinstal im Bezirk Mistelbach: Eine 15-Jährige war auf der Landesstraße 3030 mit ihrem Motorfahrrad unterwegs, als sie in einer Kurve plötzlich einen entgegenkommenden Omnibus touchierte.

Das Mädchen stürzte daraufhin so unglücklich, dass sie mit dem Bein unter den Omnibus kam, das Fahrzeug überrollte die 15-Jährige mit dem linken hinteren Zwillingsreifen.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit schweren Beinverletzungen mit dem Notarztwagen ins Spital Mistelbach gebracht.

Die Omnibus-Lenkerin, eine 32-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf und ihre Beifahrerin blieben unversehrt, auch Alkohol war bei dem Unfall nicht im Spiel.

(nit)