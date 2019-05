17-Jähriger will Uhr rauben, bekommt nur Abreibung

Mächtig daneben ging offenbar am Freitagabend der Raubversuch eines 17-jährigen Syrers in Wiener Neudorf (Bez. Mödling): Der Bursch soll erfolglos versucht haben, einem 19-Jährigen in der Nähe einer Tankstelle die Armbanduhr zu stehlen.

Weil sich dieser von den Drohungen des 17-Jährigen aber unbeeindruckt zeigte, soll der Syrer versucht haben, dem 19-Jährigen seine Uhr zu entreißen. Der konnte den Angriff jedoch abwehren, wobei der Syrer stürzte und sich am Ellbogen verletzte – Beute gab es somit keine.

Beide riefen Polizei

In der Folge riefen beide bei der Polizei an, der mutmaßliche Angreifer wollte eine Körperverletzung anzeigen, der 19-Jährige den gescheiterten Raubversuch. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus, das unverletzte Opfer und weitere Zeugen wurden zum Vorfall vernommen. Den 17-Jährigen konnten die Beamten wenig später bei der Badner Bahn-Station festnehmen.

Der 17-Jährige zeigte sich nicht geständig, wurde ohne weitere Vorkommnisse in die Arrestzelle der Polizei Wr. Neudorf gebracht und am nächsten Morgen verhört. Dem Asylwerber wurde direkt nach der Festnahme die Verständigung einer Vertrauensperson ermöglicht. Diese suchte im Anschluss die Inspektion auf und wurde über den bestehenden Tatverdacht und Haftgrund in Kenntnis gesetzt.



(min)