18-Jährige bei Sturz von Pferd schwer verletzt

Schwerer Reitunfall am Dienstag gegen 21.30 Uhr abends auf einem Güterweg zwischen Buchbach und Artolz in Waidhofen an der Thaya-Land: Zwei junge Frauen (18 und 23 Jahre) waren dort mit ihren Pferden unterwegs, die 18-Jährige ritt voraus.

Kurz nachdem sich die beiden aus den Augen verloren hatten, fand die 23-Jährige ihre Freundin plötzlich bewusstlos und blutend am Boden liegen. Das Pferd war davongelaufen.

Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma

Die 23-Jährige stieg ab, rief umgehend den Reitstall an und schlug bei der Rettung Alarm. Die junge Sportlerin wurde von der Notärztin erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Spital nach Horn gebracht.

Die Reitstall-Betreiber suchten indes die Pferde, brachten sie wieder zurück in die Stallungen und versorgten sie.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)