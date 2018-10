19 Grad um 3 Uhr in der Früh in Sankt Pölten

19 Grad in Sankt Pölten gegen 3 Uhr Früh am Dienstag: Die Nacht war sehr mild in der Landeshauptstadt, erst gegen 5 Uhr Früh gingen die Temperaturen deutlicher zurück.

Am wärmsten in NÖ war es in der Nacht in Kirchberg/Pielach mit 20 Grad, bevor es in der Früh abkühlte. In Oberndorf an der Melk ging die Temperatur überhaupt nur auf 16,4 Grad zurück.

Laut Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst "ubimet" war der heurige Oktober einer der wärmsten der Messgeschichte, er werde sicher in den Top 10 landen, der Oktober-Rekord bleibt aber in NÖ im Jahr 2001.

Im Schnitt war der Oktober in NÖ um 2 bis 3 Grad zu warm und "viel zu sonnig" – 60 Sonnenstunden gab es im Schnitt mehr, zudem war es nördlich der Donau viel zu trocken.

Die wärmste Oktobertemperatur wurde heuer am 10. Oktober in Waidhofen an der Ybbs gemessen: 26,3 Grad!

