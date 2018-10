2 Schwestern zahlten 1.800 Euro für Horror-Haare

Zwei Schwestern aus dem Bezirk Gänserndorf, ein gemeinsames Schicksal: eine verhaute Frisur und das um insgesamt haarsträubende 1.800 €. Nach längerem Überlegen war Nadine Z. (28) von der tollen Werbung eines Wiener Studios überzeugt: „Ich lud meine Schwester Verena auf Haar-Extensions ein, als Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk. Das Ziel: hellbraun auf blond verlaufende (Anm.: Ombré-Look) Haare für beide“, so die 28-Jährige.

Neun Stunden dauerte die Prozedur im Studio in Wien. „Es brannte sehr, doch das war der Frisörin egal. Meine Haare wurden regelrecht tot blondiert und zum Schluss waren die Haare dann dunkelgrau“, erzählt Verena K. (34).

Schwester ließ sich Haare gleich schneiden

24 Stunden war das Ergebnis, aufgrund der Locken (Anm.: zum Überdecken der schlampigen Extensions), präsentabel, aber schmerzhaft. „Ich konnte kaum liegen und schlafen“, so Verena K. Nadine Z. ging sogar nochmals zu einem anderen Frisör in NÖ, ließ sich die Haare kürzen und entfärben.

Die Schwestern wandten sich an die Salon-Chefin, forderten eine Rechnung und Kulanzlösung, zuerst mündlich, dann schriftlich und schließlich sogar mit Hilfe eines Anwaltes – bisher keine Reaktion. Eine Frau vom Fach sah sich die von "Heute" vorgelegten Fotos an und meint: „Null Preis-Leistungs-Verhältnis, nicht sauber gearbeitet. Ich würde ohnedies Tapes empfehlen, weil wiederverwendbar. Der Preis pro Kopf vom Vollprofi: zwischen 400 und 700 Euro. Wenn es wirklich so brannte, grenzt dies ja fast an Körperverletzung."

Verena K. sagt abschließend: „Wenn ich außer Haus gehe, glaube ich, die Leute starren mich an. In der Werbung stand: 100 Extensions für 250 Euro. Die Chefin nahm aber mehr, lief sogar mit dem Taschenrechner umher. Ich glaube, die hat uns Mädels vom Land gesehen und gedacht: Die Bauern lasse ich ordentlich zahlen."

(Lie)