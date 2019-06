2 Tote bei Unfall: Beide Opfer nicht angegurtet

Zwei Österreicher verloren am Sonntag bei einem schrecklichen Unfall bei Reisenberg (Bezirk Baden) ihr Leben: Der 46-Jährige war auf der durch leichten Regen feuchten Fahrbahn der L161 ins Schleudern geraten, der Pkw schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wurde um 90 Grad nach links gedreht, sodass die Beifahrerseite in Richtung der entgegenkommenden Lenkerin zeigte. Die 25-Jährige konnte nicht mehr reagieren und krachte mit voller Wucht in den Pkw.

Ersthelfer befreiten die beiden Opfer ("Heute" berichtete), doch trotz aller Bemühungen durch die Rettungskräfte starben beide Fahrzeuglenker noch an der Unglücksstelle. Beide Lenker waren laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht angegurtet.

(Lie)