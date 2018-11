2-facher Vater (47): "Habe 52 € im Monat zum Leben"

E-Herd alt, die Waschmaschine macht schon komische Geräusche, der Kühlschrank ist über 20 Jahre alt und ein echter Stromfresser. Ein 47-Jähriger Wr. Neustädter ist nervlich am Ende. Und: Er schämt sich für seinen Zustand, möchte daher auch anonym bleiben.

Umfrage 1.129 Euro Pension, kaum Geld zum Leben - verstehen Sie die Ängste des Mannes? Ja, absolut. Ich kann das sehr gut nachempfinden.

Eher ja, er hat es nicht leicht.

Nein, absolut nicht. Viele Pensionisten bekommen noch weniger und raunzen nicht.

Mir ist das generell einfach egal.

Frust regiert

Nach Erhöhung der Allimente auf 460 Euro, bleiben nach Bezahlung der Miete (531 €) und Strom/Gas (86€) gerade mal 52 Euro im Monat.

„Ich bekomme null Unterstützung, weil ich knapp über dem Richtsatz bin. Wenn meine zwei Kinder (Anm.: im Schulalter) bei mir sind, will ich ihnen auch was bieten, das ist halt schwer möglich mit dem bisschen Geld“, so der Ur-Statutarstädter. Mittlerweile ist der 47-Jährige nur noch frustriert, klagt über Stimmungsschwankungen: „Ich hab riesige Existenzängste, weiß nicht mehr weiter.“ Sie wollen helfen? Mail an.: noe-redaktion@heute.at

