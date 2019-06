20 neue Nisthilfen für Schwalben beim Bahnhof

Die Aufregung war groß: Am vergangenen Montag war in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) mit dem Abriss des alten Bahnhofs begonnen worden, dabei nisteten Schwalben. Tierschutzvereine und Anrainer schlugen Alarm.

Anrainer Ferdinand Franzberger (60) hatte das Ganze publik gemacht, er versuchte den Vögeln ein wenig unter die Flügel zu greifen. Noch am Dienstagabend fuhr er nach Hirschstetten (Wien) und kaufte dort zwei Schwalbennester: "Die habe ich dann gestern an meinem Haus oben am Dach aufgehängt, vielleicht will sich eine der Schwalben dort ja einnisten", sagt Franzberger ("Heute" berichtete).

Am Freitag legten die ÖBB nach, brachten ihrerseits als Sofortmaßnahme 20 neue Nisthilfen am Bahnhofsareal an, Unterstützung kam dabei von "BirdLife Österreich". Der Baustopp dauert jetzt jedenfalls bis Oktober 2019 an.

