25-Jähriger aus Auto geschleudert: Sofort tot

Ein 25-jähriger bosnischer Staatsbürger aus dem Bezirk Mistelbach lenkte am Donnerstagmorgen einen PKW auf der L 20, im Gemeindegebiet Großkrut, aus Altlichtenwarth kommend in Fahrtrichtung Großkrut.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich dürfte der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und von der Straße abgekommen sein. Das Fahrzeug ist in weiterer Folge in den Straßengraben abgekommen und hat sich überschlagen, wobei der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

(Lie)