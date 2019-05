3 Katzen bei Großeinsatz aus Wohnung gerettet

Großalarm am Donnerstagvormittag in der Haager Gemeinde Holzleiten: In der Wohnung eines Mehrparteienhauses brach Feuer aus, die Alarmzentrale gab die zweithöchste Gefahrenstufe aus (B3), sieben Feuerwehren rückten zum Einsatz aus.

Vor Ort standen die Florianis vor verschlossener Tür, mussten diese also aufbrechen. Unter Atemschutz drangen sie dann ins völlig verrauchte Innere vor, fanden schließlich den Brandherd –am Herd.

Vergessenes Essen war in Brand geraten und hatte die Wohnung völlig verraucht. Das Feuer war aber bereits wieder großteils erloschen. Die Feuerwehr konnte drei Katzen aus der Wohnung retten und lüftete diese mit Spezialgeräten gut durch.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)