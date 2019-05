4 Verletzte bei Unfall: Kind und Eltern im Krankenhaus

Schwerer Frontal-Crash bei schlechtem Wetter am späten Samstagabend in Laxenburg (Bezirk Mödling): in einem Unfallauto (mit Mödlinger Kennzeichen) saß eine Familie (Mutter, Vater, Kind), am Steuer des zweiten Unfallwagens saß ein Slowake. Feuerwehr, zwei Notärzte, Polizei und Rettungswagen rückten zur Unfallstelle aus.

Vater und Mutter wurden leicht, das Kind schwer verletzt. Alle drei Unfallopfer wurden ins Badener Krankenhaus gebracht. Der Lenker des anderen Unfallautos, ein Slowake, wurde schwer verletzt und eingeklemmt - er wurde von der Feuerwehr befreit und anschließend ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling gebracht.



(Lie)