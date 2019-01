40-Tonner stürzte um: Lenker verletzt ins Spital

Vor einer komplizierten Bergung stehen am Dienstagnachmittag vier drei Feuerwehren nach einem Lkw-Unfall zwischen Ternitz und Grafenbach (Bez. Neunkirchen). Ein mit Getränke beladener Sattelzug kam ins Bankett und stürzte in Folge in den Graben.

Das 40-Tonnen-Schwerfahrzeug kam seitlich zu liegen. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Derzeit klärt die Feuerwehr mit der Spedition ab, wie die weitere Bergung vonstattengehen soll.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)