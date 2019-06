705 Jugendliche fanden Job via Lehrlingsoffensive

Die erste Zwischenbilanz der niederösterreichischen Lehrlingsoffensive ist da: 4.225 junge Menschen waren bzw. sind noch in einem der drei Programme, die zusammen die Offensive darstellen, eingebunden. Von ihnen haben 282 den Pflichtschulabschluss bereits absolviert oder bereiten sich darauf vor, 151 die Lehrabschlussprüfung geschafft und 705 bereits eine Arbeitsstelle gefunden.

Aktuell (Ende Mai) nutzen 2.650 Personen eines der Ausbildungsangebote. Einstiege in die Programme sind über Vermittlung der AMS-Geschäftsstellen auch jetzt noch möglich, die Initiative läuft bis Ende Dezember. 46,1 Millionen Euro werden im Jahr 2019 für die Umsetzung der Lehrlingsoffensive durch das Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ, das Land NÖ und den Europäischen Sozialfonds bereitgestellt.

"Niederösterreich ist das Bundesland mit den höchsten Medianeinkommen von 40.204 Euro, der niedrigsten Armutsgefährdung und mit der höchsten Kaufkraft. Damit nimmt Niederösterreich eine Vorreiterrolle in Österreich ein. Um die Spitzenposition bei den Einkommen zu halten und den Fachkräftemangel zu bekämpfen, brauchen wir in Niederösterreich noch mehr gut ausgebildete Fachkräfte. Daher haben wir seit 1. Jänner die größte Lehrlingsoffensive gestartet, die es jemals in Niederösterreich gegeben hat“, so Landesrat Martin Eichtinger (VP).

Die Arbeitslosenquote für junge Menschen in NÖ befindet sich mit 5,1 Prozent aktuell (Ende Mai) auf einem Rekordtief. 3.753 Jugendliche im Alter bis 25 Jahren sind derzeit bei einer der 22 AMS-Geschäftsstellen in NÖ arbeitslos gemeldet, um 12,6 Prozent weniger als im Mai des Vorjahres. "Das ist österreichweit der stärkste Rückgang bei Jugendlichen", freut sich der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, Sven Hergovich.

