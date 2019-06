8 Drogenlenker mitten am Tag von Polizei gestoppt

Auf Drogenlenker hatte es die Polizei am Montag im Bezirk Neunkirchen abgesehen: Am Vormittag gab es eine Schulung für die Beamten, am Nachmittag startete dann gemeinsam mit Spezialisten und Amtsärzten der Schwerpunkt.

Bei den Kontrollen im Raum Ternitz, Neunkirchen und Gloggnitz wurden die Polizisten negativ überrascht. Ganze acht Drogenlenker wurden gestoppt, das berichtet die Polizei gegenüber den "NÖN". Dass obwohl die Kontrollen zwischen 14 und 20 Uhr, also unter der Woche am helllichten Tag stattfanden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)