Großeinsatz in Maria Enzersdorf 06. Juli 2019 15:39; Akt: 06.07.2019 15:41

80 Florianis rückten zu Wohnhausbrand aus

Großeinsatz in Maria Enzersdorf: Am Samstag ist ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Fünf Feuerwehren rückten aus.