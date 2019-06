Abbieger übersehen: Fünf Verletzte bei Unfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 9 Uhr vormittags auf der B10 auf Höhe des Erdbeerlands in Wilfleinsdorf (Bezirk Bruck): Ein 31-Jähriger wollte mit seinem Auto links abbiegen, bremste ab und hielt mit dem Wagen auf der Straße an.

Ein 45-Jähriger, der mit seinem Audi inklusive Hundeanhänger nachkam, sah den stehenden Pkw zu spät, verriss – um nicht mit voller Geschwindigkeit ins Heck zu krachen – das Steuer, überschlug sich und landete auf der Fahrerseite im Windschutzgürtel neben der Straße.

Fünf Verletzte, Hunde unversehrt

Auch ein dahinterfahrender 56-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen: Er donnerte dem stehenden Pkw ins Heck.

Laut Polizei wurde bei dem Unfall eine Frau schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital nach Eisenstadt geflogen werden.

Informationen der alarmierten Feuerwehr Wilfleinsdorf zufolge wurde eine weitere Person mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht sowie drei weitere Insassen vor Ort notfallmedizinisch behandelt. Sie wurden allesamt leicht verletzt.

Die transportierten Hunde erlitten einen Schock, dürften den Crash aber unversehrt überstanden haben.

Die Feuerwehr musste ausgetretene Betriebsmittel binden, drei Autos bergen und gesichert abstellen. Die B10 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

