Achtersee bekommt richtig feinen Beach Club

Aus einem kleinen Foodtruck mit Liegestühlen am "Strand" des Achtersees zum fancy Ibiza-Beachclub: Das "Himmelblau" in Wiener Neustadt wird für die kommende Sonnen-Saison ausgebaut und erweitert – damit ist nicht nur die Fläche, sondern auch das Angebot gemeint.

Umfrage Gehen Sie gerne in Beach Clubs? Ja, sehr gerne sogar.

Ja, schon eher gern.

Naja, es geht so ...

Nein, mag ich gar nicht.

Ich weiß es nicht.

Stadtrat Franz Dinhobl, VP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, Janine Uhl und Roman Petek (v.l.) (Bild: Stadt Wiener Neustadt/Weller) Stadtrat Franz Dinhobl, VP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, Janine Uhl und Roman Petek (v.l.) (Bild: Stadt Wiener Neustadt/Weller)

"Nach dem sehr erfolgreichen Jahr 2018 ist die Familie Uhl an uns herangetreten, das 'Himmelblau' am Achtersee in diesem Sommer zu erweitern und damit noch attraktiver für die Gäste zu machen. Wir sind dieser Bitte sehr gerne nachgekommen, weil wir somit den Achtersee als sommerlichen Hotspot der Stadt etablieren können und für eine weitere Freizeit-Attraktion sorgen“, freuen sich Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl (beide VP).

Die Hard Facts

Neben dem neuen Lokal mit Ibiza-Flair wird es erstmals auch mediterrane Speisen – zubereitet in der neuen Küche – geben.

Im Juli wird das neue "Himmelblau" eröffnet.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)