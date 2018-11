Alarm: Drei Fleischköder mit Rasierklingen entdeckt

Alarm in Pernitz am Montag: "Heute 3 Fleischköder mit Rasierklingen hier entdeckt ... Eltern und Hundebesitzer sollten hier acht geben was die kleinen oder Hunde aufheben!", heißt es im Wortlaut des Postings auf Facebook.

Laut dem Finder hatte plötzlich der Sohn die Stücke in der Hand, wurde aber nicht verletzt.

In der "Pernitz"-Gruppe auf Facebook schrillen die Alarmglocken, beim Fundort dürfte es sich um einen Weg nahe der Wipfelhofstraße handeln.

(red)