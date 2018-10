Mann überfuhr Frau in Garage: "Vergesse Bild nie"

Nach einem Todesdrama Anfang Jänner im Meidling (Krems-Land) musste ein Mann (heute 77) heute in Krems auf die Anklagebank: Wie berichtet hatte sich der Mann mit 1,4 Promille Alkohol im Blut hinters Steuer gesetzt und war nach Hause gefahren. Dann ließ er seine Frau (70) aussteigen und versuchte laut Anklage den Wagen einzuparken. Dabei streifte der Pensionist Briefkasten und Betonpfeiler, erfasste seine Ehefrau, die Gattin erlag ihren schweren Verletzungen.

"Vergesse Anblick nie"

In der Folge ermittelten die Staatsanwaltschaft und Polizei wegen grob fahrlässiger Tötung, am Montag saß der gebrochene Rentner in Krems vor Gericht. "Wir waren Mittagessen, trafen Bekannte, verbrachten einen vergnüglichen Nachmittag im Wirtshaus." Kurz nach 18 Uhr fuhr das Pärchen heim. "Sie stieg wie immer vorher aus, ich schob rückwärts in die Garage. Dabei sah ich nur in die Seitenspiegel. Keine Ahnung warum sie auf einmal in der Garage war", so der Angeklagte (Anwalt Dr. Georg Thum). "Auf einmal machte es einen Rumpler, ich stieg aus und sah nur brustaufwärts ihren Kopf. Diesen Anblick werde ich nie vergessen", so der Rentner unter Tränen.

Der Angeklagte versuchte in der Folge seine Gattin hervorzuziehen (Anm.: die Dame war korpulent), der Rentner scheiterte jedoch. "Ich dachte ich stehe mit dem Wagen auf ihr, also fuhr ich raus", so der Angeklagte vor Gericht. Dadurch überfuhr er seine Gattin nochmals. Ein Alkotest ergab: Er hatte 1,4 Promille, sie 1,7 Promille.

Das (nicht rechtskräftige) Urteil: ein Jahr teilbedingte Haft wegen grob fahrlässiger Tötung. Vier Monate muss der 77-Jährige absitzen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)