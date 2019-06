Alko-Radler stürzte schwer und landete im Spital

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd lenkte am Dienstag gegen 21.00 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand sein Fahrrad auf der L 68 im Ortsgebiet von Kirchberg am Walde.

Dabei stieß er mit dem Vorderrad gegen die Gehsteigkante und kam zu Sturz. Der Radler, welcher keinen Radhelm trug, zog sich dabei einen Nasenbeinbruch sowie Hautabschürfungen an beiden Beinen und Händen zu. Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Gmünd eingeliefert und stationär aufgenommen.



