Alkounfall: Ex-Bundesrätin muss nochmal vor Gericht

Mit rund 20-minütiger Verspätung begann heute am Bezirksgericht Sankt Pölten die Verhandlung wegen grob fahrlässiger Körperverletzung in St. Pölten (Strafrahmen bis zu 6 Monate Haft): Still und sichtlich betrübt nahm Sandra Kern auf der Anklagebank Platz.

Zuerst sprach der Vertreter der Unfallopfer (ein Pärchen aus Oberösterreich - Mann (35) und eine 27-jährige Schwangere). Der Vertreter sprach über Probleme mit der Versicherung: "Normalerweise würden wir gar nicht erscheinen. Aber man muss festhalten, dass es sich nicht bloß um leichte Verletzungen handelt und somit nicht um ein Bagatelldelikt."

Opfer in Physiotherapie

Denn nur wegen der Güte der Arbeitgeber behielten die Unfallopfer ihre Jobs. Der Mann wurde extra für eine Arbeit eingeteilt, bei der er die lädierte Schulter nicht so stark belasten muss. Die Frau war zudem beim Verkehrsunfall am 28. Dezember bereits schwanger.

Zwar wurden bereits 1.700 Euro an den 35-Jährigen und 2.000 Euro an die 27-Jährige überwiesen, aber der Opfervertreter betonte: "Beide sind heute noch in Physiotherapie."

Kern tut es mehr als leid

Sandra Kern selbst sprach kaum etwas, bekannte sich voll inhaltlich schuldig, zeigte sich sehr reuig. Auch ihr Anwalt Johannes Riedl betonte: "Es tut ihr mehr als leid." Das merkte auch die Staatsanwältin, die fast bedauerlich meinte: "Leider wir müssen auf ein Gutachten bestehen und klären wie lange die Opfer nicht arbeitsfähig waren." Die Verhandlung wurde daher vertagt.

Das heißt: Sandra Kern muss erneut vor Gericht und kann weiterhin keinen Schlussstrich unter das dunkle Kapitel ziehen – im schlimmsten Fall (wenn das Gutachten zu ihren Ungunsten ausgeht und eine schwere Körperverletzung bei den Opfern vorliegt) könnte die Anklage ausgeweitet werden. Maximaler Strafrahmen dann: Bis zu zwei Jahre Haft statt sechs Monate Haft - zuständig wäre dann das Landes- und nicht mehr das Bezirksgericht.

Wie berichtet hatte Sandra Kern am 28. Dezember alkoholisiert die falsche Auffahrt auf die S33 genommen und als Geisterfahrerin einen Verkehrsunfall verursacht. Kern bereute den Unfall zutiefst, entschuldigte sich aufrichtig, legte ihr Mandat zurück, behielt lediglich ihren Brotberuf als NÖAAB-Geschäftsführerin. Es gilt die Unschuldsvermutung.





