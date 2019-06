Alkolenker flüchtet nach Crash: Zu Hause gefasst

Unfall mit Fahrerflucht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bezirk Gmünd: Ein 37-jähriger Waldviertler lenkte gegen 22.30 Uhr seinen Pkw auf der Landesstraße von Wielands in Richtung Ehrendorf. Zur gleichen Zeit pilotierte eine 20-jährige Gmünderin ihren Wagen auf der Landesstraße in die entgegengesetzte Richtung.

In einer leichten Kurve kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 37-Jährige entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle und ging zu seinem Wohnhaus, wo er schließlich von der Polizeistreife aufgegriffen wurde. Beide Unfallopfer blieben unverletzt.

Fast 1,5 Promille

Die Beamten baten den Mann zum Alkotest, dieser ergab: fast 1,5 Promille. Der Alkosünder wurde wegen Fahrerflucht und Alkoholisierung bei der Bezirkshauptmannschaft Gmünd angezeigt. Der Führerschein wurde dem 37-Jährigen zudem sofort abgenommen.

Die Feuerwehren aus Gmünd und Wielands bargen schließlich die Wracks. An beiden Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein.

