Alkolenker landete mit Golf im Straßengraben

Alko-Unfall am Donnerstag kurz vor Mitternacht im Bezirk Waidhofen/Thaya: Ein 34-Jähriger kam auf der LB36 in der Nähe von Vitis (Richtung Grafenschlag) von der Fahrbahn ab, der 90 PS-Golf überschlug sich und landete schließlich im Straßengraben. Der Lenker gab gegenüber den Einsatzkräften an: "Ich wollte einem Feldhasen ausweichen."

Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Eine medizinische Versorgung lehnte der 34-Jährige im Beisein seiner mittlerweile eingetroffenen Ehefrau ab.

Der Unfalllenker verlor noch an Ort und Stelle seinen Führerschein und wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen/Thaya angezeigt. Die Feuerwehr barg das Wrack, der VW ist ein Totalschaden.

(Lie)