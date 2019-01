Alkolenkerin (31) legte mit Unfall Badner Bahn lahm

Schwerer Unfall am Mittwochabend auf der B17 in Wiener Neudorf (Bez. Mödling): Die Lenkerin eines Audi A1 kam von der Fahrbahn ab, krachte in einen Masten der Wiener Lokalbahn und kam in weiterer Folge mit ihrem Pkw im Gleisbereich zum Stillstand. Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt, konnte aber ihr Fahrzeug noch selbst verlassen.

Sie wurde von der Rettung erstversorgt und ins Spital gebracht. Ob der Einsatz von Schmerzmitteln nötig war, scheint fraglich. Viel dürfte die 31-Jährige ohnehin nicht mehr mitbekommen haben – ein Alkotest der Polizei ergab unglaubliche 2,4 Promille.

Strom abgestellt

Direkt nach dem Unfall musste der Strom der Badner Bahn an der betroffenen Stelle abgestellt und der Zugverkehr vorübergehend eingestellt werden. Die Feuerwehr hob den Wagen dann von den Gleisen und schleppte ihn ab. Auch die B17 musste teilweise gesperrt werden. Aufgrund des kaputten Masten wird die Badner Bahn an der Unfallstelle bis auf weiteres eingleisig geführt.

Den Führerschein konnte die Polizei der Frau übrigens nicht abnehmen. Die Lenkberechtigung war ihr bereits zuvor entzogen worden – auch nüchtern hätte sie nicht fahren dürfen. Sie wird von der Polizei bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling zur Anzeige gebracht.

