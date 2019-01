Alkolenkerin zerstörte bei Unfall 4 Autos und Carport

In der Nacht auf Dienstag krachte es in einer Wohnsiedlung in Saubersdorf (Gemeinde St. Egyden am Steinfeld) ordentlich: Eine 40-jährige Lenkerin verlor die Kontrolle über ihr Auto, donnerte mit ordentlich Karacho in ein Carport, demolierte zwei Autos darunter, sowie ein daneben abgestelltes und auch ihr eigenes.

Alle vier Wagen wurden schwer beschädigt, zumindest zwei sind versicherungstechnisch wohl ein Totalschaden. Fraglich bleibt allerdings, ob die Versicherung die Kosten in diesem Fall übernehmen wird, denn ein von der Polizei durchgeführter Alkotest bei der Frau verlief positiv – 1,7 Promille.

Die Lenkerin selbst blieb beim Unfall unverletzt, ihren Führerschein durfte sie an Ort und Stelle der Polizei übergeben. Die Feuerwehr kümmerte sich um den Abtransport des Unfallautos von der Straße und reinigte diese dann auch noch.

