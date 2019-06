Nach Vorfall in Apotheke: FP hebt "10 Gebote hervor"

Die "Zehn Gebote für Zuwanderer" von FP-Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl („Heute“ berichtete) hatten für viel Wirbel und teils heftige Kritik ("Heute" berichtete ebenfalls) gesorgt. Neunkirchens FP-Stadtparteiobfrau Regina Danov stärkt dem blauen Landesrat jetzt den Rücken, nennt ein Negativbeispiel (Anm.: keine Anzeige, kein polizeilicher Akt).

Umfrage Was halten Sie von den "10 Geboten für Zuwanderer"? Unsäglicher Schwachsinn, rassistisch.

Eher wenig.

Naja, ist sicherlich nicht schlecht.

Eine gute Idee.

Regina Danov (FP Neunkirchen) (Bild: privat) Regina Danov (FP Neunkirchen) (Bild: privat)

Fall in Apotheke

"Vor einigen Wochen drängte sich eine offensichtlich muslimische Frau mit Kopftuch in einer Neunkirchner Apotheke einfach wortlos vor. Eine irritierte Pensionistin machte die muslimische Frau darauf aufmerksam, dass sie sich hinten anstellen soll. Darauf folgte keine Entschuldigung, sondern ein Schlag mit dem Ellbogen gegen die Pensionistin und verbale Beschimpfungen. Ein Kunde wollte die Polizei rufen, die völlig verängstigte Seniorin gab schließlich nach, ließ die unverschämte Frau vor", so Regina Danov in einer Aussendung. Auf Nachfrage gab Danov auch an, den Namen und die genauen Schilderungen des "Opfers" zu kennen.

Die FP-Stadtparteiobfrau spricht sich klar für Merkblätter, Fibeln und Gebote für Asylwerber aus. "Die formulierten 10 Gebote sind doch in der Tat das normalste, was der Hausverstand hergibt, und auch wenn solche oder ähnliche Fälle nie ganz zu verhindern sein werden, so müssen sich Migranten dennoch möglichst rasch in unsere Lebenswelt integrieren und nicht umgekehrt."

Hier die zehn Gebote der FPNÖ:

