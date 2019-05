Bezirk St. Pölten 03. Mai 2019 11:30; Akt: 03.05.2019 11:43 Print

Amoklauf mit Gartenkralle: Jetzt U-Haft verhängt

Über jenen 20-Jährigen, der am Staatsfeiertag in Maria Anzbach mit einer Gartenkralle wahllos auf Menschen losgegangen war, wurde am Freitag die U-Haft verhängt.