An Tag 2 schon 1. Hoppala im Baustellen-Chaos

Ups! Mehr-Arbeit für die Bauarbeiter in Klosterneuburg verursachte jetzt eine Lenkerin am Stadtplatz: Wie berichtet, gibt es seit 1. Juli zahlreiche Baustellen im Stadtgebiet, die Hauptverkehrsroute über den Stadtplatz und Niedermarkt wird als Einbahn Richtung Wien geführt, der Gegenverkehr muss über die B14-Umfahrung ausweichen, was wiederum für Stau an ampelgeregelten Kreuzungen und dem Interspar-Kreisverkehr führt.

Am Dienstag, Tag 2 des Baustellen-Chaos, brauchten aber nicht nur Autofahrer Geduld, sondern auch die Bauarbeiter. Laut Augenzeugen missachtete eine Lenkerin das – eigentlich gut beschilderte – Fahrverbot über den Stadtplatz in Richtung Kierling und machte mit dem Reifen einen Ausflug in den nassen Beton.

(nit)