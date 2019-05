Anrainer-Protest: Burger King darf nicht bauen

Wie berichtet will Burger King in St. Pölten wieder ein Restaurant eröffnen. Eigentlich sollte es schon Anfang 2019 so weit sein, doch bislang konnte noch nicht einmal mit dem Bau an der Mariazeller Straße begonnen werden. Der Grund ist laut "NÖN" ein Anrainer-Einspruch gegen den Baubescheid und den gewerbebehördlichen Bescheid.

Die Bewohner fürchten sich vor zu viel Lärm. Das Landesverwaltungsgericht beschäftigt sich derzeit mit dem Fall.

Wann es mit dem Bau losgehen kann, steht deshalb noch in den Sternen. Am Standort gegenüber der Hofer-Filiale will der Franchisenehmer aber dennoch weiterhin festhalten.

Mit 132 Plätzen, digitalen Bestellterminals, Terrasse und optisch neuem Stil will man sich dauerhaft in St. Pölten etablieren und der nahegelegenen McDonald's-Filiale Konkurrenz machen.

