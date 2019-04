April endet mit Schneefall in NÖs Skigebieten

Regen, Regen, Regen am letzten Apriltag im Jahr 2019.

Dass der April macht, was er will, zeigt sich heute in den niederösterreichischen Bergen: In den Skigebieten am Ötscher, beim Hochkar, auf der Rax und am Schneeberg schneit es, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.500 Metern Seehöhe.

Aber: Schon am Staatsfeiertag wird es schöner – eine vorläufige Eintagsfliege. Denn: Am Wochenende ist Couch-Wetter angesagt.

Das Ötscher-Team sieht den Schneefall während der Vorbereitungen zur Wandersaison jedenfalls gelassen und macht schon Werbung für die Liftkarte der nächsten Wintersaison.

(nit)