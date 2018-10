Arbeiter (57) von Tank geschleudert - tot

Am Montagmittag wollte ein 57-Jähriger in Krems seinen Sattelzug mit dem angehängten Tank zur Reinigung bringen. Um den Deckel am Tankanhänger zu öffnen kletterte er auf denselben.

Als er den Deckel öffnen wollte, bemerkte er nicht, dass im Tank Überdruck herrschte. Die Schrauben des Deckels hielten dem Druck beim Öffnen nicht stand und der Deckel schlug plötzlich von selbst auf und erwischte den Mann.

Er stürzt mehr als 4 Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Die Rettungskräfte konnten den ungarischen Staatsbürger noch ins Universitätsklinikum Krems bringen, dort erlag er aber noch am selben Tag seinen Verletzungen.

(min)