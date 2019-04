Arbeiter bei Bau von Jägerstand schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall am Wochenende am Gaisberg in Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs: Ein 43-Jähriger war gerade mit drei weiteren Männern damit beschäftigt, einen Jägerhochstand zu bauen, als plötzlich der am Hang abgestellte Teleskoplader losrollte.

Das Fahrzeug überfuhr die am Boden abgestellte Kanzel, in der der 43-Jährige gerade werkte.

Der Mann wurde mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt. Er musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort mit dem Rettungshubschrauber ins Spital nach St. Pölten geflogen werden. Die Polizei ermittelt jetzt den Unfallhergang.

(nit)