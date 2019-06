Arbeiter retten Frau aus in Vollbrand stehendem Haus

Pure Verzweiflung muss sich in einer Seniorin am Mittwochmorgen breit gemacht haben: Kurz nach 7 Uhr morgens fing es in ihrem Haus in Baumgarten (Bezirk Tulln) zu brennen an, binnen kürzester Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Die Frau lief auf die Straße, schrie um Hilfe.

Die knapp 90 Jahre alte Dame wollte aber nicht aufgeben, versuchte noch selbst mit einem Tuch zu löschen und zu lüften, ließ sich kaum davon abbringen, aus dem Haus zu gehen.

Frau in letztem Moment gerettet

Drei Zimmerer, die in der Nähe arbeiteten, hörten die Frau, erkannten die brenzlige Situation, holten die bereits gehbeeinträchtigte Frau aus dem in Vollbrand stehenden Haus und retteten ihr so das Leben. Der Firmenchef – ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann – setzte schließlich die Rettungskette in Gang. Die Hausbesitzerin wurde vor Ort von der Rettung versorgt und im Anschluss zu ihrer Tochter gebracht.

Sieben Feuerwehren und das Atemluft-Fahrzeug rückten zum Einsatzort aus und löschten. Dennoch: Das Haus wurde ein Raub der Flammen, sämtliche Habseligkeiten der Pensionistin wurden zerstört.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)