Bruck an der Leitha 15. April 2019 17:49; Akt: 15.04.2019 17:55 Print

Arbeitsunfall: Mann per Helikopter ins Spital

Schwerer Arbeitsunfall am Montag beim Eco-Plus-Park in Bruck an der Leitha: Ein Mann wurde mit dem Christophorus 9 ins Krankenhaus geflogen.