Arzthelferin lehnt miesen Vertrag ab, wird angezeigt

Fünf Jahre lang hatte eine 50-jährige Diplomkrankenschwester in einer Praxis einer Ärztin in Niederösterreich gearbeitet. Ohne Vorwarnung bekam die Ordinationsgehilfin einen schlechter bezahlten Arbeitsvertrag unter die Nase gerieben, sollte diesen unterschreiben.

Enttäuscht schlug die Fachkraft das Angebot der Medizinerin ab und sah sich wenig später mit einer Anzeige konfrontiert. Die 50-Jährige soll Rezepte gefälscht haben, war anonym angezeigt worden.

Diversion für Angeklagte

Jetzt musste die ehemalige Ordinationshilfe in Wiener Neustadt auf die Anklagebank. „Die Ärztin schrieb im Behandlungsraum das Rezept, ich druckte es draußen aus und unterschrieb es - das war einfach so üblich“, so die Angeklagte beim Prozess wegen Betruges.

Die Richterin verzichtete auf alle Zeugen, hatte Verständnis für die Lage der Angeklagten. Die 50-Jährige kam mit einer Diversion davon, muss 377 € für den Schaden sowie 150 € Gerichtskosten zahlen.

