Niederösterreich 10. April 2019 15:07; Akt: 10.04.2019 12:19 Print

Asbest-Alarm nach Pfusch: Geldbuße für Quartett

Vier Männer mussten am Mittwoch in St. Pölten auf die Anklagebank: Sie hatten ein Haus in Altenwörth abgerissen und die Luft mit Asbestfasern verunreinigt.