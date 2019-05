Asylheim wird geschlossen und in Gasthaus umgebaut

Eines der ältesten Asylheime in Niederösterreich wird geschlossen und umfunktioniert. Grund sind die sinkenden Zahlen der Asylwerber im Land sowie die Pensionierung der Besitzerin. 1980 als Gasthof eröffnet, betrieb die Familie Mayer seit 1981 das Haus am Schiffmeisterplatz in Ybbs an der Donau (Bez. Melk) als Flüchtlings-/Asylheim.

1987 übernahm Doris Mayer das Haus ihrer Mutter und führte es bis 2019, jetzt geht sie in Pension und das Haus soll eine neue Funktion bekommen. Einerseits wird das Gebäude vom erfahrenen Gastronom Markus Dienstbier künftig wieder als Gasthaus geführt und andererseits sollen die Quartiere an Wohnungssuchende vergeben werden – die Renovierung läuft bereits. Dabei denkt man vor allem an Polizeischüler. In Ybbs befindet sich die Bildungsakademie des Innenministeriums.

Vertrag endet Ende Juni

Die Zahl der Asylwerber in Ybbs sank zuletzt stetig. 2015 nach der großen Flüchtlingswelle waren es noch 119 (die vorgeschriebene Quote war damit sogar klar übererfüllt), Jahr für Jahr wurden es weniger, derzeit sind es nur noch 47. Jene, die im Haus von Doris Mayer wohnen, werden umquartiert. Der Vertrag mit dem Land endet am 30. Juni.

"Wir sind in unserer Stadt unserer Verantwortung bei der Asylpolitik immer gezielt nachgekommen. Selbstverständlich werden die Stadtgemeinde Ybbs und alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer den Integrationsprozess fortsetzen. Mein großer Dank gilt an dieser Stelle allen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern vom Verein 'Vielfalt nutzen in Ybbs', den Blaulichtorganisationen, Pfarre, Caritas, Diakonie, Volkshilfe und dem Hilfswerk", sagt Bürgermeister Alois Schroll.

