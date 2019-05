Laxenburg 14. Mai 2019 10:54; Akt: 14.05.2019 10:55 Print

Audi stürzte in Bach: Lenker verletzt ins Spital

Am Montagabend kam in Laxenburg ein Lenker mit seinem Audi von der Straße ab, stürzte in den Triestingkanal. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.