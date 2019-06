Aufbau für Florianifest: Heli-Einsatz nach Unfall

Schwerer Unfall am Mittwochabend im Bezirk Scheibbs: Bei Aufbauarbeiten für das am Freitag beginnende Feuerwehrfest (14. bis 16. Juni) der Freiwilligen Feuerwehr Hub-Lehen (Marktgemeinde Oberndorf an der Melk) wurde laut ersten Infos eine Person schwer verletzt.

Der Verletzte wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 15 ins Amstettener Landeskrankenhaus geflogen.

(Lie)