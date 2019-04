Aufregung um an Bäume gebundene Fleischköder

Mysteriöser Fall in Tulln: Ein 57-Jähriger war am Nachmittag des 13. Aprils am Auberg spazieren, nahe eines Hochstandes entdeckte er drei Fleischstücke, mit Drähten an Bäumen angebunden.

Penibel dokumentierte der Tullner seinen Fund mit Fotos, nahm die Fleischstücke mit, zeigte den Fall bei der Polizei an.

"Die Stücke wurden zur Bezirkshauptmannschaft gebracht, hier wird überprüft, ob auch Gift im Spiel ist", so der 57-Jährige zu "Heute". "Ein Jäger hat mir erklärt, dass eine solche Jagd mit angebundenen Fleischködern jedenfalls verboten ist."

(wes)