Ausfahrt am Wochenende kostet zwei Bikern Schein

Wie an fast jedem schönen Frühlings-Wochenende machte sich auch an diesem – neben hunderten Bikern – die Polizei auf den Weg zu den beliebtesten Motorradstrecken des Landes. Am 1. und 2. Juni fand dabei am "Rohrer Berg" im Freilandgebiet von Gutenstein, (Bez. Wr Neustadt-Land) ein Kontrollschwerpunkt statt.

Bei der Schwerpunktaktion in Richtung "Kalter Kuchl" wurde vor allem auf Raser und Mängel an den Bikes geachtet. 21 Biker bekamen Strafzettel fürs (Zu-)Schnellfahren, zwei sind ihren Führerschein wohl demnächst los. Ein 38-jähriger Ungar mit Wohnsitz in Wien wurde mit 147 km/h statt der erlaubten 70 km/h erwischt, 54-jähriger Wiener mit 134 km/h. Beide Lenker wurden angezeigt, ein Führerscheinentzugsverfahren wird eingeleitet.

Insgesamt stellten die Beamten 30 Organstrafverfügungen aus, davon neben den 21 wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen auch sechs wegen fehlender DB-Killer und drei wegen sonstiger Übertretungen. Bei einem Motorrad erfolgte eine Kennzeichenabnahme wegen abgefahrener Reifen, vier Motorräder werden außerdem zu einer besonderen technischen Überprüfung vorgeladen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)