Auto am Dach auf der A2: Lenker im Krankenhaus

Der Lenker eines Volkswagens kam am Freitagnachmittag auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien zwischen Grimmenstein und Edlitz (Bezirk Neunkirchen) von der Fahrbahn ab, fuhr auf die ansteigende Leitschiene auf, der Pkw überschlug sich, kam am Dach zum Stillstand.

Fast Unfall durch Gaffer

Das Unfallopfer (61) wurde noch vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Er dürfte relativ glimpflich davon gekommen sein. Die Feuerwehr barg das Wrack per Kran.

Durch den Verkehrsunfall bildete sich ein rund vier Kilometer langer Stau auf der A2 in Fahrrichtung Wien, auf der Gegenfahrbahn wäre es laut Einsatzkräften fast zu Folgeunfällen auf Höhe der Unfallstelle gekommen, da einige Gaffer abrupt abbremsten.

(Lie)