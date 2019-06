Auto frontal gegen Lkw: Lenkerin (55) stirbt vor Ort

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha am Montag zu Mittag auf der LB2 in Neukirchen an der Wild (Bez. Horn) mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit dem Lkw eines 46-jährigen Tschechen.

Die Frau erlitt tödliche Verletzungen, starb noch am Unfallort.

Der 46-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Horn gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)