Mauerbach 02. Juli 2019 10:51

Auto ging in Flammen auf, zündete auch Gebäude an

Spektakulärer Fahrzeugbrand am Montag in Mauerbach (Bez. St. Pölten-Land): Ein Auto ging aus unbekannter Ursache in Flammen auf.