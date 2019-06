28. Juni 2019 12:29; Akt: 28.06.2019 11:34 Print

Auto kollidiert mit Moped: Teenager per Heli ins Spital

Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Muckendorf: Ein jugendlicher Mopedfahrer krachte mit einem Autolenker zusammen, der Teenager wurde per Heli ins Krankenhaus geflogen.