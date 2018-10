Auto krachte gegen Lkw: Lenker bei Unfall verletzt

Gegen 6:30 Uhr in der Früh kam es am Dienstag in Deutsch-Wagram (Bez. Gänserndorf) zu einem Unfall bei dem ein Lenker verletzt wurde. Auf der Kreuzung der Bahnhofstraße und der Hamerlingstraße krachte ein Auto in einen Lkw.

Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren, der Pkw-Lenker musste von der Rettung versorgt werden. Die beschädigten Autos mussten von der Feuerwehr von der Straße gebracht und das ausgelaufene Öl gebunden werden.

(min)