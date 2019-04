Feistritz am Wechsel 14. April 2019 09:15; Akt: 14.04.2019 09:46 Print

Auto krachte in Haus: Lenker (20) schwer verletzt

Schrecklicher Unfall am Sonntagmorgen in Feistritz am Wechsel: Ein 20-jähriger Lenker donnerte mit seinem Auto ungebremst in ein Haus, wurde im Wrack eingeklemmt.