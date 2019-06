Kirchberg 30. Juni 2019 11:25; Akt: 30.06.2019 11:29 Print

Auto stürzte bei Unfall 20 Meter über Böschung ab

Zu einem heftigen Unfall kam es am Samstagabend in Kirchberg am Wechsel: Ein Lenker kam von der Straße ab, stürzte mit seinem Auto in den Wald hinab.