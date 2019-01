Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen

Am 23. Jänner wurde die Einsatzmannschaft gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die L121 alarmiert.

Ein Pkw aus Tulln kommend verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle, krachte in die Böschung, flog laut Feuerwehr dann mehrere Meter in den Wald und kam am Dach zum Liegen.

Der Lenker konnte sich selbst noch aus dem Pkw befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Durch die Feuerwehr Mauerbach wurde die Unfallstelle gemeinsam mit der Polizei abgesichert, das Unfallfahrzeug mittels Seilwinde geborgen und anschließend sicher abgestellt.

