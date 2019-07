Auto verlor Öl und zog 2,5-Kilometer lange Spur

Eine 2,5 Kilometer lange Ölspur mussten die Feuerwehren aus Maria Enzersdorf und Brunn am Gebirge am Dienstag beseitigen. Eine Lenkerin hatte diese von der Hauptstraße in Maria Enzersdorf bis nach Brunn zum ÖAMTC-Stützpunkt gezogen. Der technische Defekt dürfte ihr also bewusst gewesen sein, der Ölverlust aber offenbar nicht.

Entdeckt wurde die für den Verkehr gefährliche und rutschige Spur dann von einer Fahrradstreife der Polizei. Mit zwei Fahrzeugen rückten die Florianis aus, um in mehreren Trupps das Öl möglichst rasch zu binden und den Verkehr nicht zu sehr zu beeinflussen. Dennoch dauerte die mühsame Arbeit mehr als zwei Stunden.

